София, , 12:36 — REGNUM Тесты на коронавирус главы правительства Болгарии Бойко Борисова показали отрицательный результат. Об этом 10 ноября болгарский премьер-министр сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

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"Я отрицателен к COVID-19 (заболеванию, которое вызывает коронавирус — ред.), это показал второй подряд тест (на SARS-CoV-2 — ред.)», — говорится в сообщении Борисова.

Также он уточнил, что в соответствии с распоряжением санитарных властей страны, он может принимать участие во встрече премьер-министра республики Северная Македония Зорана Заева, с которым они будут общаться в рамках Берлинского процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов перешел в режим изоляции после того, как находился в контакте с заразившимся коронавирусом замминистра регионального развития и благоустройства страны Николаем Нанковым. Позднее, 25 октября, тест Борисова на SARS-CoV-2 показал положительный результат.