Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM Хоспис для неизлечимо больных детей появится в Екатеринбурге на базе Областной детской клинической больницы № 1. Об этом рассказал главный врач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов местным СМИ.

В стационаре намерены установить 27 коек. По пять коек для таких детей разместят ещё в нескольких учреждениях города и Свердловской области. Уже выполнено 90% необходимых работ для подготовки хосписа.

По информации врача, в регионе проживают более 800 неизлечимо больных детей, передаёт портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге перепрофилировали хоспис на базе ЦГБ № 2 под ковидный госпиталь.

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