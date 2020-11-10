Москва, , 10:16 — REGNUM Розыгрыши призов в Instagram, которые устраивают знаменитости или раскрученные в этой социальной сети персоны, не всегда могут оказаться правдивыми. Воспользоваться подобными «гивами» (от giveaway, «раздача») могут и мошенники. О том, как не попасться на удочку злоумышленников, рассказали специалисты Роскачества.

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Эксперты пояснили, что подобные лотереи щедрости, где в качестве подарков предлагаются смартфоны, ноутбуки или денежные призы, являются для известных людей — певцов, артистов, блогеров — хорошим способом раскрутки, который позволяет набрать большое количество подписчиков за пару дней, так как основным условием участия в «игре» является подписка на данные аккаунты.

Однако часто этим пользуются и мошенники. Как отмечают эксперты, преступники давно наловчились имитировать розыгрыши знаменитостей сразу несколькими способами. Так, злоумышленники создаются аккаунты-однодневки, якобы принадлежащие знаменитости, и объявляются конкурсы с преувеличенно большими призами, чтобы обеспечить максимальное вовлечение. Кроме того, в ряде случаев преступники взламывают учётные записи звёзд, а потом объявляют максимально щедрую «раздачу слонов».

«Участникам мошеннических розыгрышей, как и в других гивах, нужно подписаться на главный аккаунт, а затем перейти по ссылке в описании профиля и открыть свой подарок… которым может оказаться вирус-троян, крадущий ваши платежные данные», — поясняют специалисты.

В некоторых случаях таким образом мошенники могут получить доступ аккаунту пользователя или разжиться небольшой суммой денег, которую злоумышленники запрашивают для участия в конкурсе.

Чтобы не позариться на бесплатный сыр в мышеловке, необходимо следовать простым правилам безопасности. Так, нужно проверять наличие галочки верификации у аккаунта знаменитости, которая проводит розыгрыш, а также внимательно читать пост с описанием конкурса.

«Если призы слишком щедрые, в тексте встречаются ошибки, а его стиль и тематика резко отличаются от привычной вам подачи в аккаунте — есть повод насторожиться», — предостерегают эксперты.

Также пользователям советуют никогда не переходить ни по каким «ссылкам в описании профиля» в таких конкурсах, не платить за участие и не делать репосты сомнительных публикаций.