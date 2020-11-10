Омск, , 07:37 — REGNUM В Омске в 27 городских спортивных школах временно приостановлен тренировочный процесс. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 ноября в мэрии Омска.

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При этом ограничения не распространяются на тренировочные занятия членов сборных команд Омской области и Российской Федерации.

В учреждениях, подведомственных департаменту по делам молодёжи, физической культуры и спорта, соблюдаются требования, направленные на недопущение распространения коронавируса, заверили в мэрии.

По словам директора департамента Константина Мельникова, тренировочный процесс в спортшколах приостанавливается до 15 ноября.

«Занятия будут проходить с использованием дистанционных технологий либо по индивидуальному плану», — отметил Мельников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 9 ноября было выявлено 17 676 носителей коронавируса.

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