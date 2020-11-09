Омск, , 14:34 — REGNUM По состоянию на 9 ноября в Омской области коронавирус выявлен у 17 676 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 220 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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Выздоровели ещё 107 человек. За весь период в регионе выздоровели 12 395 человек.

За сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом. Общее количество умерших — 467 человек.

Напомним, за сутки 8 ноября в регионе коронавирус был выявлен у 221 человека.

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