Абуджа, , 07:32 — REGNUM Еще восемь человек стали жертвами желтой лихорадки в Нигерии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Баучи.

Сообщается, что вспышка заболевания была зафиксирована в районе Ганджува на северо-востоке Нигерии. Там зафиксировали восемь летальных случаев среди заболевших желтой лихорадкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября пресс-служба минздрава Нигерии заявила о 22 погибших от желтой лихорадки в штате Дельта на юге Нигерии. Вспышка заболевания была зафиксирована в районе Ика.

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