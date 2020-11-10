Москва, , 06:34 — REGNUM Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 субъектах Российской Федерации, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — подчеркнули в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор отмечает, что к настоящему времени по всей России от гриппа привились более 54,6 млн человек, то есть более трети всех жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация против гриппа проходит согласно плану. Он отметил, что ряд регионов несвоевременно осваивал вакцины, однако сейчас этот вопрос решен.