Новосибирск, , 06:22 — REGNUM В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении четырех местных жительниц. Они обвиняются в мошенничестве со средствами материнского капитала на сумму более 24 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, с 19 июля 2017 года по 9 ноября 2018 года женщины подыскивали имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки. Под видом оказания юридической помощи они убеждали их заключить с кредитными организациями договоры целевого займа на улучшение жилищных условий, используя сертификаты на материнский капитал и областной семейный капитал. За счет бюджетов им возмещались якобы понесённые расходы на приобретение участка и строительство домов. Однако, в действительности этого не происходило. Ущерб федеральному и областному бюджетам составил более 24 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.