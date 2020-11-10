Биробиджан, , 05:35 — REGNUM В Еврейской автономной области за последнюю неделю скончались ещё пять пациентов с коронавирусом. Всего с момента начала пандемии от COVID-19 умерли 40 жителей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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За последнюю неделю заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 303 жителей Еврейской АО. Всего в регионе выявили 2397 носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1271 человек.

В настоящее время 132 носителя коронавируса госпитализированы, 954 — проходят лечение на дому. Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом занят на 95,2% — свободны 14 мест из 290. К аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 10 ноября вышли на линию три круглосуточных автобуса для перевозки пациентов амбулаторно-инфекционных центров (АИЦ), которые открылись на прошлой неделе.