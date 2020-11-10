Владивосток, , 04:31 — REGNUM Во Владивостоке с 10 ноября вышли на линию три круглосуточныхавтобуса для перевозки пациентов амбулаторно-инфекционных центров (АИЦ), которые открылись на прошлой неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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На этих автобусах можно уехать в АИЦ и обратно если человек почувствовал недомогание. Проезд бесплатный.

Разработано три схемы движения автобусов, которые охватывают разные районы Владивостока. На автобусах есть указатель красного цвета с надписью «ЗАКАЗНОЙ».

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх поликлиниках Владивостока открыли амбулаторные инфекционные центры для оказания медицинской помощи пациентам с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, в том числе симптоматикой COVID-19.

Первый круглосуточный АИЦ начал приём пациентов 5 ноября, на базе поликлиники №6. Второй — 6 ноября — в поликлинике №9. Третий — на базе поликлиники №1.