Благовещенск, , 03:42 — REGNUM В Амурской области за последние сутки заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 165 жителей. За весь период пандемии выявили 8039 случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 2,1%. Днём ранее было выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусом.

Из вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 60% (99 человек) болеют ОРВИ, 22% (55 человек) — пневмонией, 7% (11 человек) переносят заболевание бессимптомно.

В Приамурье с начала пандемии провели более 461 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье приостанавливается деятельность полустационарных отделений организаций социального обслуживания, работающих с гражданами пожилого возраста. Соответствующее решение было принято министерством социального развития Московской области.