Красногорск, , 22:44 — REGNUM В Подмосковье приостанавливается деятельность полустационарных отделений организаций социального обслуживания, работающих с гражданами пожилого возраста. Соответствующее решение было принято министерством социального развития Московской области.

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Также отделения временно не будут обслуживать и инвалидов. Меры приняты из-за распространения коронавируса в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, очный прием жителей в центрах занятости населения и управлений социальной защиты Подмосковья будет осуществляться исключительно по предварительной записи.

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