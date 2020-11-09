Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Калининский, Невский, Выборгский, Приморский и Красносельский районы Санкт-Петербурга признаны самыми криминальными в 2020 году. Именно в них чаще всего совершались преступления, по сравнению с остальными 13 районами города, сообщает 9 ноября издание Смольного «Петербургский дневник».

Согласно данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всего за девять месяцев 2020 года в городе на Неве было совершено 42 818 преступлений. Чаще всего они были связаны с нарушениями имущественного характера и незаконным оборотом наркотиков.

«Самыми криминальными районами являются Калининский, Невский, Выборгский, Приморский и Красносельский. В каждом из них число преступлений варьируется от 3050 до 4031», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем с января по сентябрь 2020 года было зарегистрировано почти 13 тысяч краж и более тысячи грабежей.

«Чаще всего жертвами воров становились горожане в Красносельском и Калининском районах», — пояснили в ведомстве.

Убийств в Петербурге за этот же промежуток времени было совершено 115, чаще всего их совершали в трех районах — Невском, Приморском и Красногвардейском. Изнасилований — 35 — в Невском, Приморском и Калининском районах.

Самым спокойным в Петербурге признали самый малонаселённый Кронштадтский район, там с начала года произошло всего 377 преступлений.