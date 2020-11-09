Нижний Новгород, , 14:51 — REGNUM Около 70 жителей Нижнего Новгорода вышли на митинг с требованием отказаться от дистанционного обучения. Они считают, что качество дистанционного образования очень низкое по сравнению с привычным форматов. Об этом пишут нижегородские СМИ 9 ноября.

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На театральной площади в центре Нижнего Новгорода 8 ноября собрались около 70 человек. Они представились родителями нижегородских школьников и потребовали отказаться от онлайн обучения детей.

«Родителям не нравится качество дистанционного обучения. Участники акции опасаются того, что дистант могут оставить после пандемии. Другие протестующие недовольны увеличением трат на электричество», — цитирует одного из организаторов акции NN.ru.

По мнению участников акции, необходимо возвращать детей в школы, но «с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности: ношением масок, проветриваниями и социальной дистанцией».

С 9 ноября ученики 9-х и 11-х классов нижегородских школ должны продолжить обучение в очном формате. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин и подчеркнул, что «решение продиктовано многочисленными просьбами родителей старшеклассников, а не ситуацией с распространением коронавируса».

»Вопрос о форме обучения для остальных классов будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации», — пояснил чиновник.