Ставрополь, , 13:52 — REGNUM В Ставропольском крае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки достигло рекордного показателя — 211 человек. Двумя днями ранее было выявлено еще 201 и 209 новых пациентов с COVID-19. Таким образом, в крае число носителей коронавируса за все время пандемии составило 23 115 человек. Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

За прошедшие три дня на Ставрополье выписаны 400 выздоровевших пациентов. Рекордное число справившихся с болезнью были сняты с медицинского контроля в субботу, 7 ноября, — сразу 265 человек.

В настоящее время число «активных» больных в регионе составляет 4553 человека. Умерли за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 453 жителя субъекта, пятеро из них — за прошедшие выходные.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Ставропольский край будет направлена бригада медиков из федерального центра.