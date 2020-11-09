Москва, , 10:00 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ направит бригаду медиков для организации практической помощи Ставропольскому краю в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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«Бригады специалистов федеральных учреждений Минздрава России также в ближайшее время будут направлены в Ставропольский край, Тверскую область, Республику Алтай», — говорится в сообщении Минздрава РФ.

Специалисты из Москвы помогут в организации оказания медицинской помощи населению и предоставят организационно-методическую поддержку медицинским учреждениям, находящимся на передовой борьбу с коронавирусом.

Напомним, в Ставропольском крае в последние месяцы резко ухудшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Ежедневный прирост новый выявленных случаев заражения не опускается ниже 200. По общему числу носителей коронавируса, которое составило на 8 ноября 22 904 человека, Ставрополье значительно опережает своих соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу и занимает 12-е место среди всех субъектов РФ.