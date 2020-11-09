Редвуд-Сити, США, , 12:41 — REGNUM Исполнительный директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен считает, что к марту 2021 года Apex Legends станет «франшизой на миллиард долларов». Об этом 8 ноября сообщил портал PCGamesN.

Ожидается также, что за этот финансовый год Apex Legends принесёт разработчикам и издателям около $500 млн чистой прибыли. Во многом такие показатели обусловлены недавним релизом игры в Steam.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательская игра в жанре «королевская битва». Её разработчиком выступила американская студия Respawn Entertainment.

Читайте ранее в этом сюжете: Улучшенная версия игры Ghostbusters: The Video Game впервые выйдет в Steam

Читайте развитие сюжета: Вышло обновление для модификации, «исправляющей» концовку Mass Effect 3