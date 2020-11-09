Пенза, , 08:14 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три пациента. С начала пандемии по состоянию на 9 ноября погибшими числятся 203 человека. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Смерть зарегистрирована у 61-летнего, 60-летнего и 41-летнего мужчин. Пациенты страдали несколькими сопутствующими заболеваниями. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная тотальной и субтотальной пневмониями.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области для ковидных пациентов предусмотрено 2437 мест. Еще одну больницу перепрофилируют для приема больных с коронавирусом. Порядка 220 коек появятся в корпусе больницы имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина в Пензе. Ее будут использовать как резервную на случай возможного роста заболеваемости в столице области.

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