Новосибирск, , 05:14 — REGNUM В школы Новосибирской области со второй четверти на очное обучение выйдут около 60% школьников. Дистанционно учиться продолжат около 40% детей. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Владимир Щукин.

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«Для 6−10 классов дистанционное обучение будет организовано в соответствии с рекомендациями министерства образования, — уточнил он. — До начала второй четверти ещё неделя каникул, и у образовательных организаций есть возможность дополнительно провести подготовительную работу, актуализировать информацию».

Напомним, что ранее было принято решение о продлении каникул в новосибирских школах до 15 ноября. С 16 ноября ученики малокомплектных школ, ученики 1−5 классов, а также 11 классов будут обучаться в очном режиме, 6−10 классы — в дистанционном формате.