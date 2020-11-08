Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM В Свердловской области к 8 ноября подтверждён ещё 291 случай заражения коронавирусом. Из них 78 заболевших COVID-19 обнаружены в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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Также диагноз подтверждён у жителей Асбеста, Берёзовского, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Серова и ряда других муниципалитетов. Всего с весны в регионе обнаружили уже 38 479 заразившихся.

Выздоровели и выписаны пока 30 598 пациентов, добавили в штабе.