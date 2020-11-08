Москва, , 14:47 — REGNUM Во вторник, 10 ноября 2020 года, в 14:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт пресс-конференция на тему «Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона».

Пресс-центр REGNUM

Вопросы для обсуждения:

Кризис независимого экологического движения в странах Баренцева региона: ликвидация и прекращение деятельности в течение года более 150 000 природоохранных НКО. Роль региональных медиа в продвижении бездумн ого глобальн ого переход а на «зел ё ную энергетику», отказ от промышленного развития и шантаж глобальным потеплением. Проблемы пластика в скандинавских мегаполисах, стремительный рост «пандемических» отходов и загрязнение ими мирового океана В ыбор между экономикой и экологией в результате ожидаемого промышленного роста. Ин теграция и обмен опытом между российскими и скандинавскими экологами и экспертами.

Со стороны России в пресс-конференции примут участие:

Суровцев Тимофей — директор Центра экологического мониторинга «ПОМОР»;

Митина Дарья — общественный деятель, эксперт;

Борисов Василий — руководитель аналитического агентства « Barents News »;

Шахиджанян Сергей — руководитель международной Ассоциации журналистов-экологов «ЭКО-пресс»;

Алешкина Мария — координатор BRIES — сообщества независимых экологов стран Баренцева региона (Barents Region Independent Ecology Society) .

Со стороны скандинавских стран:

Оддекалв Рубен — эколог, «Зеленые воины Норвегии», Норвегия;

Торд Бьорк — политик, «Союз зеленых», Швеция;

Эсбен Андерсен — секретарь Молодежной партии, Дания;

Силье Карина Муотка — Советник парламента саамских народов, Норвегия;

Стиан Хансен — журналист, интернет-портал iFinnmark, Норвегия.

Пресс-конференция организована сообществом независимых экологов (BRIES — Barents Region Independent Ecology Society) стран Баренцева/Евроарктического региона — России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии; ЦЭКМ «ПОМОР» и Ассоциацией «ЭКО-пресс».

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия в 14:00, регистрация участников с 13:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Аккредитация СМИ: +7(925)159−51−49

Обращаем ваше внимание, мы не сможем допустить на мероприятие лиц без масок и перчаток, а также с признаками ОРВИ.