Белгород, , 11:48 — REGNUM В Белгородской области 8 ноября подтверждён 141 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на 15 меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 55 человек.

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В целом, общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 12 тыс. 603. Завершили лечение выздоровлением 10 тыс. 985 человек.

В России за сутки подтвердили 20 тыс. 498 случаев заражения инфекцией.