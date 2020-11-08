Брянск, , 11:41 — REGNUM Ещё 169 носителей коронавируса выявлено в Брянской области 8 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки, всего инфекцию подтвердили более чем у 14 тысяч человек. Скончались три пациента.

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За сутки лаборатории проверили 2609 тестов. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 14 тыс. 104. Выздоровели 10 тыс. 433 человека, в том числе 145 выписаны за сутки.

Зарегистрировано три летальных исхода. В целом, с начала пандемии в регионе скончались 80 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.