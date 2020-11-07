Зальцбург, Австрия, , 12:48 — REGNUM Вопрос о восстановлении прав Союза биатлонистов России (СБР) не будет подниматься во время ближайшего заседания конгресса Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе IBU.

«В предварительной повестке дня этого конгресса нет вопросов, касающихся членства национальных федераций», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом СБР уже на протяжении трех лет пребывает в статусе временного члена IBU и пока выполнил не все из 12 условий, необходимых для восстановления его прав. В то же время рассмотрение вопроса о восстановлении прав национальной федерации наделен только конгресс IBU.

Как сообщало ИА REGNUM, СБР ограничили в правах в декабре 2017 года из-за нарушения антидопинговых правил, после чего у российских биатлонистов осталось право на выступление на международных турнирах под национальным флагом, однако Россия лишилась права проводить соревнования под эгидой IBU и иметь там своих представителей.