Бишкек, , 12:31 — REGNUM Суточный прирост выявленных инфицирований коронавирусной инфекцией в Киргизии составил 556 случаев, в стране с начала пандемии выявили 62 304 случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 7 ноября в штабе по борьбе с пандемией коронавируса.

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До 53 406 возросла численность выздоровевших, за сутки выздоровел 551 человек. За сутки численность летальных исходов увеличилась на два случая. В стране от осложнений болезни, вызванной коронавирусом скончались 1172 инфицированных.

В Киргизии на сегодняшний день в условиях стационаров медицинских учреждений лечение COVID-19 получают 3445 пациентов, в амбулаторных условиях — 3645 человек.

Сообщается, что за сутки также было зарегистрировано пять случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников. Семь медицинских работников были выписаны за минувшие сутки по факту выздоровления от COVID-19. Пять медработников за сутки окончили соблюдение режима самоизоляции.

В республике с начала пандемии зарегистрировали 3640 случаев заражения коронавирусом медицинских работников, 3410 медицинских работника выздоровели.