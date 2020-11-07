Киев, , 10:21 — REGNUM За сутки на Украине выявили 10 746 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщают данные специализированной системы мониторинга распространения коронавирусной инфекции, опубликованные 7 ноября на сайте СНБО Украины.

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Общее число выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 450 934.

С момента начала эпидемии в стране зарегистрировали 8 312 летальных исхода заболевания, 187 человек скончались за минувшие сутки.

8685 человек за сутки выздоровели. Общее число выздоровевших от COVID-19 в стране составило 204 229.

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Напомним, ранее Петр Порошенко сообщил, что его теща болеет COVID-19 в тяжелой форме.