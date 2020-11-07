Киев, , 09:10 — REGNUM Теща бывшего президента Украины, депутата Рады Петра Порошенко болеет COVID-19. Об этом Порошенко рассказал 6 ноября в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«У моей жены Марины сейчас от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы пойдите и Марине расскажите всю эту глупость, которую вы тут сейчас грузите телезрителям. Вы статистику пропускаете, сколько у вас — сорок или пятьдесят тысяч умрет? Мне безразлично, сколько людей сейчас умирает в Германии или в Буркина Фасо», — цитирует Порошенко издание «Обозреватель».

Петр Порошенко также призвал представителей действующей власти, которые находились в студии, не подходить к пациентам с COVID-19 с тяжелым течением болезни с позиции статистики. Бывший президент Украины потребовал в срочном порядке восстановить фонд борьбу с последствиями пандемии COVID-19, добавить туда 38 млрд гривен и сделать сейчас в стране то, что должно было быть сделано в марте текущего года.

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Напомним, ранее на Украине более половины средств, выделенных фонду борьбы с COVID-19, было направлено на ремонт и строительство дорог. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пояснил, что если бы эти средства не были бы потрачены на дороги, то тогда бы ремонта и строительства дорог не было бы и средства на дороги пришлось бы потом одалживать. Позже глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков заявил, что специального фонда для борьбы с последствиями пандемии коронавируса на Украине вообще никогда не существовало.

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