Москва, , 02:36 — REGNUM Вакцинация российским препаратом против коронавируса «Спутник V» начнется в массовом порядке в Москве и Московской области примерно в течение двух следующих недель, заявил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

По его словам, речь будет идти о «территориальном принципе» вакцинации населения.

«Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдёт не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией», — сказал Гинцбург, слова которого приводит ТАСС.

Глава центра подчеркнул, что эта поставка превзойдет более ранние поступления по количеству доз препарата. Гинцбург добавил, что к концу ноября в гражданском обороте должно появиться около полумиллиона доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября пресс-служба правительства Москвы распространила информацию о том, что более 400 тысяч жителей города сделали с начала сентября прививки в мобильных пунктах вакцинации.

Читайте ранее в этом сюжете: Попова назвала сроки начала III фазы испытаний вакцины «Вектора»