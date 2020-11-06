Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Уход из жизни Михаила Жванецкого — настоящий удар не только для его родных и близких, но и для коллег и многочисленных поклонников. По словам петербургского писателя-сатирика Семёна Альтова, Михаил Жванецкий был лечащим врачом, который ставил диагнозы происходящему как в России, так и во всем мире.

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По словам собеседника ИА REGNUM, со Жванецким он виделся около двух лет назад, хотя до этого они встречались регулярно на протяжении 40 лет.

«Мне запомнились эти встречи на всю жизнь. Для меня ощущение, что ушел лечащий врач, который ставил диагноз происходящему у нас и в мире точно, мудро, коротко, а мир болен, и мы в этом убеждаемся каждый день, — отметил Семён Альтов. — Михаил Михайлович был замечательным диагностом».

Жванецкий до последнего выходил на сцену, в последний раз в Петербурге он выступал в БКЗ «Октябрьский».

"Для него это было необходимо, поскольку он отдавал залу себя, а в ответ получал такой мощный заряд любви, это для него было как аппарат искусственной вентиляции легких, от этого он подпитывался, это ему давало жизнь, — отметил Семён Альтов. — Несколько месяцев назад он ушел со сцены… Очевидно, это то, чего не хватало его организму, в совокупности с болезнями, которые каждый к такому возрасту приобретает. Ну, будем дальше жить без лечащего врача, будем лечиться кто как сможет».

Напомним, Михаил Жванецкий умер в Москве в возрасте 86 лет. В октябре он объявил, что покидает сцену.

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