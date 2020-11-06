Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге на сегодняшний день свободно лишь 10,2% от общего количества специализированных коек, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекции. Это меньше, чем того требует министр здравоохранения РФ.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, ранее Михаил Мурашко на селекторном совещании объявил, что резерв коек для пациентов с коронавирусом в российских регионах необходимо довести до 20%. По его словам, стационарные условия необходимо обеспечить для пациентов с дыхательной недостаточностью. Амбулаторное лечение назначается для пациентов, которым прописана только лекарственная терапия.

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Как уточнили ИА REGNUM 6 ноября в комздраве Санкт-Петербурга, на сегодняшний день в городе на Неве развернуто 8 953 коронавирусных коек, из них свободно — 915 коек, что составляет 10,2%.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что 6 ноября в городе дополнительно развернут 586 инфекционных и 48 реанимационных коек в Мариинской больнице, а также300 коек в федеральной больнице №122.

Таким образом в настоящий момент в городе на Неве под прием взрослых пациентов с коронавирусом частично или полностью перепрофилированы: Клиническая больница им. С.П. Боткина, Больница св. Георгия, Александровская больница, Городская больница №20 (стационар и поликлиника), Городская больница №40 стационар и его пансионат «Заря», Покровская больница, Мариинская больница, Городская больница №15, Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко, Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова, Городская больница №38 им. Семашко, Клиническая больница Святителя Луки, Госпиталь для ветеранов войн (стационар и павильоны в «Ленэкспо», Николаевская больница, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России и МСЧ №122.

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А также детские учреждения: Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

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