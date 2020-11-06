Ташкент, , 15:55 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запретил вызывать на совещания министра здравоохранения и его заместителей, сообщает 6 ноября издание «Газета.uz».

Он сказал, что главные врачи и другие медицинские работники не будут привлекаться к дополнительным работам. «Отныне никто не будет вмешиваться в деятельность министерства здравоохранения, в его кадровые вопросы», — заявил Мирзиёев.

Он уточнил, что запрет распространяется и на хокимов (глав) регионов. Спрашивать с министра здравоохранения вправе только президент и премьер-министр, пояснил глава государства.

На совещании с участием главы государства рассмотрены задачи и функции сельских врачебных пунктов и семейных поликлиник, а также расширение охвата медицинской помощи и другие вопросы.