Дублин, , 15:23 — REGNUM Ирландские сёрферы обнаружили на западном побережье Ирландии капсулу времени, которую оставили российские исследователи Северного полюса в 2018 году, пишет газета Irish Post.

Местные жители Софи Керран и Конор Маклори нашли металлический цилиндр на одном из пляжей в графстве Донегол. Поначалу они не решились вскрыть капсулу, полагая, что внутри находится взрывчатка. Однако друг молодых людей из России перевел надпись «Капсула времени», тогда все опасения развеялись.

Внутри находились письма, путевые дневники и меню экипажа атомного ледокола «50 лет Победы». В одном из писем были записаны данные женщины по имени Светлана. Ирландцы связались с ней. Участница экспедиции была удивлена столь быстрым таянием ледника.

Софи Керран выразила опасения в связи с таянием ледников, так как за два года капсула, помещенная глубоко в леднике, достигла западного побережья Ирландии, преодолев около 4 тыс. км.