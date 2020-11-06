Казань, , 15:04 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки провели 6 882 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего проведено 996 617 тестирований, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Исследования на коронавирусную инфекцию осуществляют в республиканском центре гигиены и эпидемиологии, а также 13-ти лабораториях государственных медицинских организаций (Альметьевск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск). Еще пять частных лабораторий проводят обследования по желанию граждан на возмездной основе (не по медицинским показаниям). Четыре — в Казани, одна — в Набережных Челнах. Ими проведено нарастающим итогом 239 222 исследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по состоянию на 6 ноября заражены коронавирусом 8 706 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 57 пациентов. Накануне сообщалось о 53 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 713 человек, за сутки — 37 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 114 случаев.

Читайте также: В Татарии коронавирус выявили ещё у 57 человек