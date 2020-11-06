Казань, , 11:43 — REGNUM В Татарии по состоянию на 6 ноября заражены коронавирусом 8 706 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 57 пациентов. Накануне сообщалось о 53 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 713 человек, за сутки — 37 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 114 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары госпитализировали 11 пациентов, 46 — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 19 человек, еще 15 — в возрастной группе от 50 до 60 лет, 12 пациентов — от 60 до 70 лет, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 27 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии зарегистрированы два новых летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 6 ноября погибшими от COVID-19 числятся 114 человек.

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