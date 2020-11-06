Казань, , 15:04 — REGNUM С 9 по 13 ноября в рамках Всемирного дня качества управлением Роспотребнадзора Татарии организована горячая линия по вопросам качества и безопасности товаров и услуг. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Звонки от жителей республики ожидают с 10:00 до 16:00. Перерыв на обед с 12:00 до 12:45. Обращения принимаются по номеру телефона: 8−917−224−87−94. Потребители также смогут позвонить в республиканский консультационный центр гигиены и эпидемиологии по телефону: 8 (843) 221-90-16 .

ИА REGNUM ранее сообщало, в период с 19 августа по 2 сентября в Татарии работала горячая линия в управлении Роспотребнадзора по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей.

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