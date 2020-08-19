Казань, , 14:52 — REGNUM Горячая линия по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей начала работать в Татарии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

В период с 19 августа по 2 сентября сотрудники надзорного органа проконсультируют о действующих нормативных гигиенических требованиях при выборе товаров к школе. Звонки от населения принимаются круглосуточно по телефону: 8 (800) 555-49-43 . Также обратиться можно в колл-центр для потребителей и в управление Роспотребнадзора.

ИА REGNUM напоминает, ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартовала в Татарии. Организаторы — фонд «Закят» закупят на собранные средства канцтовары, наборы для уроков труда, тетради и другие необходимые принадлежности. Жители республики могут присоединиться к сбору средств для покупки школьных принадлежностей малоимущим, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

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