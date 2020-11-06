Минск, , 13:00 — REGNUM Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая была задержана в сентябре и обвиняется в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя страны, следствием отказано в освобождении под залог. Об этом 6 ноября рассказала адвокат оппозиционерка Людмила Казак.

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«Нам отказали в освобождении (Марии Колесниковой) под залог», — приводит слова адвоката ТАСС.

Также Казак уточнила, что 6 ноября в течение дня она узнает решение следствия по поводу продления сроков расследования и меры пресечения для ее подзащитной.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Европейской внешнеполитической службе заявили, что содержащиеся в докладе ОБСЕ «четкие и неопровержимые доказательства фальсификации президентских выборов» являются основанием для проведения в Белоруссии новых выборов, что и следует сделать нынешним властям постсоветской республики.