Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM Новые восемь летальных случаев COVID-19 произошли в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 5 ноября власти докладывали о семи смертях от новой коронавирусной инфекции, 4 ноября — о восьми.

Теперь в регионе подтверждено 815 смертельных случаев от COVID-19. Всего в России с начала пандемии умерли 29 887 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 1543 свердловских пациента с COVID-19 находятся в состоянии средней тяжести либо в тяжёлом состоянии.

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