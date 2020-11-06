Москва, , 12:06 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 20 582 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 6 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 733 440.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 378 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 29 887.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 296 124 человека вылечились от нового заболевания, 16 955 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 19 404 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. До этого наибольшее число носителей коронавирусной инфекции — 19 768 — было выявлено в стране 4 ноября.