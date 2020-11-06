Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM В больницах Свердловской области лежат 1543 пациента с COVID-19 в состоянии средней тяжести и тяжёлом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 5 ноября власти докладывали у 1723 таких больных.

309 пациентов лежат в тяжёлом состоянии (275 — в реанимации, из них 170 — на ИВЛ), 1234 — в состоянии средней тяжести. Общее число выписанных больных — 30 001 человек, из них 287 выписаны за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 37 895 случаев заражения коронавирусом.

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