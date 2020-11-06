Казань, , 09:09 — REGNUM В Татарии зарегистрированы два новых летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 6 ноября погибшими от COVID-19 числятся 114 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Одним из погибших был 67-летний мужчина. Его с полисегментарной пневмонией госпитализировали в стационар. Состояние больного ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний.

Второй — 60-летний пациент — был госпитализирован с внебольничной пневмонией. Он также страдал несколькими хроническими заболеваниями.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии зафиксировано отсутствие части лекарственных препаратов в некоторых аптеках. Население республики из-за повышенного ажиотажа начало скупать лекарства впрок. Жителям рекомендуют соблюдать предписания врачей и не принимать лекарства без их назначения в качестве профилактики.

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