Сеул, , 10:51 — REGNUM С 7 ноября в Южной Корее вступает в силу предписание, обязующее владельцев объектов общественного назначения, включая рестораны и кафе с площадью более 150 кв. м, вести обязательный электронный учёт посетителей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

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В министерстве отметили, что в связи с тем, что у населения могут возникнуть опасения в связи с возможной утечкой персональных данных, будут приняты особые меры — невозможность копирования персонального QR-кода и автоматическое удаление данных по прошествии четырех недель.

Аналогичный срок хранения персональных данных действует и в отношении списков посетителей, заполняемых от руки.

Напомним, что с 11 сентября в таких списках указываются только муниципальный округ и номер телефона вместо имени посетителя.

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