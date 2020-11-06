Пенза, , 09:52 — REGNUM Пять аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

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Новая аппаратура стоимостью более 1,8 млн рублей закуплена за счет федеральных средств в рамках подготовки медучреждений для организации лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

Всего в настоящее время лечебное учреждение укомплектовано 75-ю аппаратами ИВЛ.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 6 ноября погибшими числятся 196 человек. За минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончалась еще одна пациентка.

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