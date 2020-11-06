Пенза, , 08:45 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 6 ноября погибшими числятся 196 человек. За минувшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончалась еще одна пациентка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Женщина в возрасте 66 лет имела несколько сопутствующих заболеваний: хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, церебральных, почечных артерий, атеросклеротический нефросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, ожирение 1 степени, хронический атрофический гастрит.

Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная тотальной пневмонией.

ИА REGNUM ранее сообщало, жители Пензенской области, как никогда ранее, принимают активное участие в вакцинации против гриппа. По состоянию на 4 ноября привились от гриппа 418 754 взрослых и 99 016 несовершеннолетних жителей региона. Это составляет около 40% всего населения области.

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