Берлин, , 10:04 — REGNUM Обыски у четырех человек, которые могут быть связаны с совершившим теракт в Вене, ведут правоохранительные органы Германии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (ВКА) на своей странице в соцсети Twitter.

«Силы BKA с сегодняшнего утра проводят обыски по ордерам Генпрокуратуры ФРГ… в квартирах и офисах… четырех человек в Оснабрюке, Касселе и округе Пинеберг», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября министр безопасности Британии Джеймс Брокеншир заявил, что уровень террористической угрозы в странах Европы повысился после недавних событий во Франции и Австрии.