Казань, , 11:46 — REGNUM В Татарии зафиксировано отсутствие части лекарственных препаратов в некоторых аптеках. Население республики из-за повышенного ажиотажа начало скупать лекарства впрок. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

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С ее слов, глава Татарии Рустам Минниханов поручил данную проблему проработать. Представители республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом встретятся сегодня, 5 ноября, с руководством государственных и частных аптек и решат вопрос обеспечения лекарственными средствами.

Жителям Татарии рекомендуют соблюдать предписания врачей, не закупаться впрок и не принимать лекарства без назначения медиков в качестве профилактики.

ИА REGNUM ранее сообщало, Татария получит из федерального бюджета 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами заразившихся коронавирусом.

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