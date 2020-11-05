Саратов, , 12:29 — REGNUM В Саратовской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки региональное управление налоговой службы прекратило личный прием налогоплательщиков в 10 инспекциях. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Саратовской области.

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Корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, принимают через боксы в инспекциях. Также бумажные отчеты можно предоставить по почте. Решить возникшие вопросы по налогам население удаленно сможет через личный кабинет на сайте ФНС России. Кроме этого, налогоплательщиков проконсультируют по единому бесплатному номеру контакт-центра налоговой службы 8−800−222−22−22.

Продолжают личный прием посетителей в настоящее время налоговые инспекции в Петровске, Аткарске и по трем адресам в Саратове.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области центры «Мои документы» возвращаются к приему заявителей только по предварительной записи. Соответствующее решение принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и на основании предписаний Роспотребнадзора.

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