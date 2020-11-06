Веллингтон, , 05:40 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили одного зараженного коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что заболевший был выявлен в обсерваторе города Окленда. Там он проходил обязательный карантин, после прибытия в Новую Зеландию из Сингапура 31 октября. Отмечается, что случаев распространения инфекции внутри страны не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 44 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1618 случаев инфицирования SARS-CoV-2.