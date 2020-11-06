Афины , , 04:23 — REGNUM В Греции за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 2917 человек, сообщает греческая национальная организация здравоохранения.

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Также за минувшие сутки в Греции скончались 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего на греческой территории жертвам осложнений COVID-19 стали 702 человека.

Отмечается, что в настоящее время 187 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии. Из них 177 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.