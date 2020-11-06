Лондон, , 03:50 — REGNUM Домашний карантин начал британский министр иностранных дел Доминик Рааб после получения информации, что он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Великобритании.

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Отмечается, что добавил, что глава МИД будет работать из дома в течение 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Великобритании начался общенациональный карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.

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